2019-01-31T14:26:18+03:00
Происшествия

СК РФ вызвал на допрос пятерых фигурантов дела о хищении газа

Руководители предприятий Северо-Кавказского округа подозревают в мошенничестве и создании преступной группировки [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следователи приступили к допросу пятерых фигурантов дела о хищении природного газа у компании "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня следователи Главного следственного управления СК России допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия с Раулем Арашуковым, Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

СК допрашивает пятерых фигурантов дела о хищении газа у "Газпрома" .

Здесь же уточняется, что в зависимости от роли каждого фигуранта им будут предъявлены обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в преступном сообществе.

В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении всех пятерых руководителей газовых предприятий Северо-Кавказского округа под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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