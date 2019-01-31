СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-31T14:44:56+03:00

Россияне стали почти в два раза чаше запрашивать свои кредитные отчеты Фото: Анастасия Осипова

С сегодняшнего дня россияне могут бесплатно узнавать свой кредитный рейтинг дважды в год

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Генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин сообщил, что россияне начали активно запрашивать свои бесплатные кредитные отчеты, в которые с четверга, 31 января, включен их персональный кредитный рейтинг. По словам гендиректора, был замечен почти двукратный рост активности.

«В первой половине дня "Эквифакс" отмечает рост активности потребителей как в части получения бесплатных кредитных отчётов, в который мы включили кредитный рейтинг, так и в части регистрации новых пользователей в личном кабинете бюро. По сравнению с предыдущими днями отмечается примерно двукратный рост активности», - сообщил он РИА Новости.

В «Эквифаксе» отметили, что за последние пять лет наблюдается постоянный рост подобных запросов. В компании это связывают с ростом объема кредитования, а также с упрощением доступа к подобным услугам и ростом финансовой грамотности россиян.

Как отмечается, большая часть, запросивших кредитный отчёт и рейтинг, характеризуются средним и низким рейтингом.

«Наш опыт работы в этом направлении свидетельствует о том, что данные сервисы пользуются спросом у потребителей, которые столкнулись с какими-либо проблемами в получении кредита или займа и стали разбираться в причинах», - отметил Лагутин.

Напомним, что с 31 января вступили в силу поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым каждый россиянин может дважды в год бесплатно узнавать всю информацию, которую о нем передают банки. Вместе с кредитным отчетом НБК гражданину будут выдавать и его индивидуальный кредитный рейтинг, с помощью которого он может узнать свои шансы получить заем в банке.

ИСТОЧНИК KP.RU