2019-01-31T15:22:12+03:00
Общество

Названы самые частые причины гибели российских туристов на курортах

В рейтинг опасных заграничных стран вошли Таиланд и Турция
Татьяна СЫКОВА
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Множество ЧП происходит на воде.Множество ЧП происходит на воде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В прошлом году зафиксировали 73 происшествия с российскими туристами. Это на восемь ЧП меньше, чем годом ранее. Эти ЧП унесли жизни 59 человек, 136 туристов получили травмы. Такие данные приводит Российский союз туриндустрии, который собирает информацию из открытых источников.

18 ЧП связаны с авариями, в ДТП погибли 13 человек, около девяносто человек получили различные травмы. С российскими туристами также зафиксировали пять криминальных историй, в которых пострадали четверо отдыхающих. Чаще всего, это нападения с целью грабежа. В одном случае туристка из РФ была изнасилована в Индии.

Больше всего несчастных случаев и трагедий происходит на воде. В июне 11 человек погибли в результате столкновения прогулочного катамарана и баржи на Волге в Волгограде. В Туапсе турист погиб от удара молнии, купаясь в море в непогоду. Много происшествий происходит в горах, туристы погибают и получают травмы и переохлаждения во время падения, камнепадов и лавин, сообщает Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии.

Также фиксировали ЧП во время полета на парапланах и прыжков с парашютом. Трое россиян пострадали в результате взрыва газа в ресторане «Бургер Кинг» в Ереване. 1 турист умер после того, как подцепил лихорадку денге в Таиланде. Были случаи отравления в отелях и на круизных теплоходах. Пять человек пострадали при пожаре в частном пансионате в Евпатории. Зафиксировано несколько случаев падения людей с гостиничных балконов на популярных курортах. В Белогорске туристку из Кирова во время посещения парка львов «Тайган» укусил лев.

Что касается стран, то по количеству ЧП на первом месте Россия. Однако это не говорит, что наша страна самая опасная, просто подавляющее количество россиян выбирают именно внутренний туризм. Кроме того, дома они ведут себя менее осторожно, чем за границей. На втором месте оказался Таиланд, далее расположилась Грузия.

Что касается пострадавших на отдыхе россиян, то больше всего их тоже внутри страны - 70 человек, далее расположилась Турция (19 человек) и Таиланд (13 человек). По количеству жертв внутри страны погибли 38 туристов, на втором месте Таиланд - 5 человек, на Кипре лишились жизни трое россиян.

Инфографика РСТ

Инфографика РСТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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