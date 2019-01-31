Подмосковье вошло в топ-5 лучших зимних туристических направлений в России

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-31T14:47:43+03:00

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Московская область стала четвертым по популярности туристическим направлением в России этой зимой. Эксперты составили рейтинг на основе данных по бронированию отелей, квартир, домов и хостелов в период с 1 декабря по 28 февраля.

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург. За ним следуют Краснодарский край и Крым. А вот замыкает пятерку лидеров северное направление — Карелия.

Эксперты подсчитали, что туристы в среднем бронируют отели в Крыму на 4-5 ночей и тратят по 2,4 тысячи рублей на семью в сутки. Здесь проживание туристам обходится дешевле, чем на других направлениях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в Санкт-Петербург туристы предпочитают ездить в среднем на пять дней и тратят за номер по 2,5 тысячи рублей в сутки. В Москву путешественники приезжают на три дня и платят за ночь в отеле примерно по 3,5 тысячи. В Карелии туристы оставляют по 3,2 тысячи рублей за ночь и гостят здесь примерно по три-четыре дня.

Самые большие каникулы устраивают себе гости Сочи и Краснодарского края, здесь туристы отдыхают в среднем неделю, а ночь в отеле обходится путешественникам в 2,7 тысячи рублей, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU