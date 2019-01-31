2019-01-31T14:47:43+03:00
Общество

Подмосковье вошло в топ-5 лучших зимних туристических направлений в России

Московский регион обосновался на четвертой строчке рейтинга
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Московская область попала в пятерку самых популярных направлений внутреннего туризмаМосковская область попала в пятерку самых популярных направлений внутреннего туризмаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Московская область стала четвертым по популярности туристическим направлением в России этой зимой. Эксперты составили рейтинг на основе данных по бронированию отелей, квартир, домов и хостелов в период с 1 декабря по 28 февраля.

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург. За ним следуют Краснодарский край и Крым. А вот замыкает пятерку лидеров северное направление — Карелия.

Эксперты подсчитали, что туристы в среднем бронируют отели в Крыму на 4-5 ночей и тратят по 2,4 тысячи рублей на семью в сутки. Здесь проживание туристам обходится дешевле, чем на других направлениях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в Санкт-Петербург туристы предпочитают ездить в среднем на пять дней и тратят за номер по 2,5 тысячи рублей в сутки. В Москву путешественники приезжают на три дня и платят за ночь в отеле примерно по 3,5 тысячи. В Карелии туристы оставляют по 3,2 тысячи рублей за ночь и гостят здесь примерно по три-четыре дня.

Самые большие каникулы устраивают себе гости Сочи и Краснодарского края, здесь туристы отдыхают в среднем неделю, а ночь в отеле обходится путешественникам в 2,7 тысячи рублей, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки
Порошенко вновь лидирует в президентском антирейтинге
В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко
Названы самые частые причины гибели российских туристов на курортах
В Киеве официально зарегистрирована «Новая церковь»
Неизвестные "заминировали" около 25 объектов в Москве и по области
Роскомнадзор нашел нарушения в работе российского вещателя BBC
ФАС закрепит права россиян на получение пенсии в «удобном» банке
Европарламент признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы
Россияне стали почти в два раза чаше запрашивать свои кредитные отчеты
Пассажирка провалилась под пол автобуса в Москве
В Сети обсуждают видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27
Хулиганы ради забавы подожгли автомобили во дворе и попали на видео
СК РФ вызвал на допрос пятерых фигурантов дела о хищении газа
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии
МИД РФ: Россия будет наращивать усилия в области безопасности и охраны границ в среднеазиатском регионе
Глава МИД Британии не исключил введения санкций ЕС против руководства Венесуэлы
С 1 февраля в России увеличится пособие на погребение пенсионера
Посол Венесуэлы в РФ: Каракас обратится в международные суды из-за санкций США
МИД РФ будет добиваться экстрадиции обвиняемого в кибермошенничествах Винника
МИД РФ возмущен полугодовой задержкой в выдаче американских виз родственникам Бута
В Словении вскрыли таинственный древний саркофаг
Песков: Путин был в курсе задержания сенатора Арашукова
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" выставят в Третьяковке
Захарова: в ФРГ началась настоящая травля российских СМИ
Ударивший стюардессу пассажир рейса Петербург - Анталья оказался работником Пулково