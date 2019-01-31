ФАС закрепит права россиян на получение пенсии в «удобном» банке

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-31T15:00:14+03:00

Формально каждый человек и сейчас может выбрать кредитное учреждение, где ему удобно получать выплаты, но на деле это не работает

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В ФАС планируют закрепить в законе право каждого человека получать пенсию в том банке, который ему удобен. Формально данная норма действует и сейчас, но на практике не все об этом знают и в итоге социальные выплаты производятся в банках, выбранных властями.

Доля получателей соцвыплат через банк выросла за последние годы с 22 до 64%. Но территориальные пенсионные органы почему-то умалчивают информацию, что можно сделать свой выбор относительно кредитного учреждения, уверены в ФАС. В ПРФ и Минтруде это заявление не поддерживают, уверяя, что сведения донесены до каждого получателя социальных выплат.

Сейчас антимонопольщики направили в правительство предложение, которое должно принять решение о разработке соответствующего законопроекта.

В Пенсионный фонд тоже поступили соответствующие замечания, они еще рассматриваются специалистами, сообщает газета «Извсетия».

Ранее российские юмористы, музыканты и актеры раскрыли размер своих пенсий. Выплаты в связи с выходом на заслуженный отдыха оказались довольно скромными на фоне миллионных гонораров. Размер пособий колеблется от 10 до 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU