В Киеве официально зарегистрирована «Новая церковь»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-31T15:20:06+03:00

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«Новая церковь» Украины официально юридически зарегистрирована. Такая информация следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, доступ к которому открыт на сайте Минюста страны.

Зарегистрированная организация получила название «Киевская митрополия украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», передает РИА Новости. Адрес нового юридического лица - город Киев, улица Трехсвятительская, 6 – местонахождение Михайловского Златоверхий монастырь.

Напомним, что 15 декабря прошлого года в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», по итогам которого была создана так называемая «Новая церковь» Украины. Ее главой избран Епифаний Думенко.

Представители православных церквей, в том числе Каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) отказались от посещения интронизации Епифания Думенко. Российская православная церковь назвала мероприятие раскольническим.

Сайт kp.ru писал о том, что Ватикан пока также официально не признал новую религиозную структуру.

ИСТОЧНИК KP.RU