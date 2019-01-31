Порошенко вновь лидирует в президентском антирейтинге

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-31T15:48:19+03:00

Многие жители Украины также выразили нежелание голосовать за глав партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко

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Результаты социологического опроса, проведенной группой «Рейтинг», свидетельствуют о том, что глава Украины Петр Порошенко вновь возглавил президентский антирейтинг. По опубликованным данным почти половина опрошенных украинцев заявили, что не собираются голосовать за действующего президента.

По представленным данным почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах. Тридцать один процент респондентов сказали, что не отдадут свои голоса за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Четверть жителей Украины не хотят видеть на посту главы государства лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, каждый пятый выступает против экс-премьера Арсения Яценюка и лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Опрос проводился с 16 по 24 января 2018 года. В нем приняли участие 6 тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет не более 1,3%.

Напомним, что президентская избирательная кампания официально стартовала на Украине 31 декабря. По последним опросам, лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место (12,9%), за ним следует лидер объединения «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (11,6%). Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU