2019-01-31T15:51:12+03:00
Общество

Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки

На записи запечатлено, как градоначальник получает 1,5 млн рублей от предпринимателя [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взяткиМэр Камызяка попал на видео в момент получения взяткиФото: кадр с видео
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В четверг, 31 января, стало известно о задержании мэра города Камызяк Астраханской области Дмитрия Васильева. Как выяснилось, его арестовали в минувшую среду с поличным при получении полутора миллионов рублей.

При этом Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео, на котором запечатлен и момент передачи денег, и сам момент задержания. Как отмечается в подписи к ролику, Васильева задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Российский мэр попал на видео в момент получения взятки .

Вторым же фигурантом уголовного дела стал глава Камызякского района Василий Сухоруков, подозреваемый непосредственно в получении взятки.

По версии следствия, в декабре прошлого года Сухоруков через посредника Васильева потребовал от местного предпринимателя 1,8 миллиона рублей за обеспечение победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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