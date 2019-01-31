Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки
В четверг, 31 января, стало известно о задержании мэра города Камызяк Астраханской области Дмитрия Васильева. Как выяснилось, его арестовали в минувшую среду с поличным при получении полутора миллионов рублей.
При этом Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео, на котором запечатлен и момент передачи денег, и сам момент задержания. Как отмечается в подписи к ролику, Васильева задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Российский мэр попал на видео в момент получения взятки .
Вторым же фигурантом уголовного дела стал глава Камызякского района Василий Сухоруков, подозреваемый непосредственно в получении взятки.
По версии следствия, в декабре прошлого года Сухоруков через посредника Васильева потребовал от местного предпринимателя 1,8 миллиона рублей за обеспечение победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования.
ИСТОЧНИК KP.RU