2019-01-31T16:18:25+03:00
Общество

Однокурсники задержанного сенатора Рауфа Арашукова не вспомнили его

В официальной биографии Арашукова отмечается, что сенатор окончил Ставропольский государственный университет в 2007 году, где получил юридическое образование
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф АрашуковСенатор от Карачаево-Черкесии Рауф АрашуковФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Выпускники юридического факультета Ставропольского государственного университета не смогли вспомнить задержанного сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно его официальной биографии, получил в этом университете юридическое образование. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Журналисты радиостанции опросили 10 человек, которые, предположительно являлись однокурсниками Арашукова. Никто из них не смог вспомнить сенатора. В Северо-Кавказском федеральном университете, в состав которого вошел Ставропольский государственный университет, информацию об образовании Арашукова комментировать отказались.

Стоит отметить, что Арашуков в ходе заседания суда заявил, что плохо владеет русским языком, и попросил переводчика. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Его обвиняют в организации двух заказных убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора - "газовый король" Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, которого подозревают в многомиллиардных хищениях природного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москалькова осудила решение Украины закрыть избирательные участки в РФ
В Москве Роспоребнадзор закрыл зоокафе «Мопс Тайм»
Путин потребовал от Васильевой следить за уровнем зарплаты учителей
Владимир Путин заявил о невмешательстве России в церковные дела на Украине
В МИД Британии не исключили переноса сроков по Brexit
На месторождении Zohr, который разрабатывает «Роснефть» с иностранными партнерами, в 2018 добыли свыше 12 миллиардов кубометров газа
Семь человек стали жертвами утечки газа в Тбилиси
Следственный комитет попросил арестовать Рауля Арашукова
Волкер положительно оценил новый план ОБСЕ по Донбассу
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро по иску Грузии о депортации граждан
МИД: Россия не планирует эвакуировать своих дипломатов из Венесуэлы
Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки
Порошенко вновь лидирует в президентском антирейтинге
В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко
Названы самые частые причины гибели российских туристов на курортах
В Киеве официально зарегистрирована «Новая церковь»
Неизвестные "заминировали" около 25 объектов в Москве и по области
Роскомнадзор нашел нарушения в работе российского вещателя BBC
ФАС закрепит права россиян на получение пенсии в «удобном» банке