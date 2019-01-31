Однокурсники задержанного сенатора Рауфа Арашукова не вспомнили его
Выпускники юридического факультета Ставропольского государственного университета не смогли вспомнить задержанного сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно его официальной биографии, получил в этом университете юридическое образование. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Журналисты радиостанции опросили 10 человек, которые, предположительно являлись однокурсниками Арашукова. Никто из них не смог вспомнить сенатора. В Северо-Кавказском федеральном университете, в состав которого вошел Ставропольский государственный университет, информацию об образовании Арашукова комментировать отказались.
Стоит отметить, что Арашуков в ходе заседания суда заявил, что плохо владеет русским языком, и попросил переводчика. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.
Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Его обвиняют в организации двух заказных убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора - "газовый король" Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, которого подозревают в многомиллиардных хищениях природного газа.
ИСТОЧНИК KP.RU