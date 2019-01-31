Однокурсники задержанного сенатора Рауфа Арашукова не вспомнили его

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-31T16:18:25+03:00

В официальной биографии Арашукова отмечается, что сенатор окончил Ставропольский государственный университет в 2007 году, где получил юридическое образование

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Выпускники юридического факультета Ставропольского государственного университета не смогли вспомнить задержанного сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно его официальной биографии, получил в этом университете юридическое образование. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Журналисты радиостанции опросили 10 человек, которые, предположительно являлись однокурсниками Арашукова. Никто из них не смог вспомнить сенатора. В Северо-Кавказском федеральном университете, в состав которого вошел Ставропольский государственный университет, информацию об образовании Арашукова комментировать отказались.

Стоит отметить, что Арашуков в ходе заседания суда заявил, что плохо владеет русским языком, и попросил переводчика. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Его обвиняют в организации двух заказных убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора - "газовый король" Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, которого подозревают в многомиллиардных хищениях природного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU