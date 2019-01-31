МИД: Россия не планирует эвакуировать своих дипломатов из Венесуэлы

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-31T16:17:22+03:00

Между тем, ситуация в Боливарианской Республике продолжает обостряться

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Власти РФ не планируют эвакуировать российских граждан, в частности, дипломатов с территории Венесуэлы. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Речь об эвакуации российских дипломатов, либо членов их семей, либо российских граждан - сотрудников загранучреждений и компаний не идет. Это я могу вам точно подтвердить", - цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

Между тем, стоит отметить, что обстановка на территории Боливарианской Республики продолжает накаляться. Так, ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, при том, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не покидал свой пост.

Примечательно, что такое назначение признали законным в Соединенных Штатах, Канаде, ряде других стран и даже в Европейском парламенте.

Сайт kp.ru писал о том, что сами американцы на фоне обостряющейся внутриполитической ситуации в Каракасе решили отозвать из страны часть дипломатов, а также призвали граждан при возможности покинуть территорию Венесуэлы.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU