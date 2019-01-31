2019-01-31T16:17:22+03:00
Политика

МИД: Россия не планирует эвакуировать своих дипломатов из Венесуэлы

Между тем, ситуация в Боливарианской Республике продолжает обостряться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Внутриполитическая ситуация в Венесуэле продолжает обострятьсяВнутриполитическая ситуация в Венесуэле продолжает обострятьсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти РФ не планируют эвакуировать российских граждан, в частности, дипломатов с территории Венесуэлы. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Речь об эвакуации российских дипломатов, либо членов их семей, либо российских граждан - сотрудников загранучреждений и компаний не идет. Это я могу вам точно подтвердить", - цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

Между тем, стоит отметить, что обстановка на территории Боливарианской Республики продолжает накаляться. Так, ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, при том, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не покидал свой пост.

Примечательно, что такое назначение признали законным в Соединенных Штатах, Канаде, ряде других стран и даже в Европейском парламенте.

Сайт kp.ru писал о том, что сами американцы на фоне обостряющейся внутриполитической ситуации в Каракасе решили отозвать из страны часть дипломатов, а также призвали граждан при возможности покинуть территорию Венесуэлы.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москалькова осудила решение Украины закрыть избирательные участки в РФ
В Москве Роспоребнадзор закрыл зоокафе «Мопс Тайм»
Путин потребовал от Васильевой следить за уровнем зарплаты учителей
Владимир Путин заявил о невмешательстве России в церковные дела на Украине
В МИД Британии не исключили переноса сроков по Brexit
На месторождении Zohr, который разрабатывает «Роснефть» с иностранными партнерами, в 2018 добыли свыше 12 миллиардов кубометров газа
Семь человек стали жертвами утечки газа в Тбилиси
Следственный комитет попросил арестовать Рауля Арашукова
Волкер положительно оценил новый план ОБСЕ по Донбассу
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро по иску Грузии о депортации граждан
Однокурсники задержанного сенатора Рауфа Арашукова не вспомнили его
Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки
Порошенко вновь лидирует в президентском антирейтинге
В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко
Названы самые частые причины гибели российских туристов на курортах
В Киеве официально зарегистрирована «Новая церковь»
Неизвестные "заминировали" около 25 объектов в Москве и по области
Роскомнадзор нашел нарушения в работе российского вещателя BBC
ФАС закрепит права россиян на получение пенсии в «удобном» банке