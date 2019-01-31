2019-01-31T16:26:20+03:00
В мире

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро по иску Грузии о депортации граждан

В частности, по две тысячи евро должны получить нелегалы, в отношении которых суд усмотрел нарушение статьи о запрещении коллективной высылки
Дарья ИВАШКИНА
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 31 января, Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла решение по делу «Грузия против России». Так, Москву обязали выплатить Тбилиси десять миллионов евро. Речь идет о компенсации так называемого морального ущерба, якобы нанесенного группе людей - незаконным мигрантам и лицам, грубо нарушившим российское миграционное законодательство, - в связи с их высылкой из РФ в 2006 году.

Как отмечается в решении суда, по две тысячи евро должны получить грузинские граждане, в отношении которых суд усмотрел нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), запрещающей коллективную депортацию. Те же нарушители, которые были признаны «потерпевшими» по первому параграфу статьи пятой ЕКПЧ (право на свободу и личную неприкосновенность) и статье третьей (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), должны получить от 10 до 15 тысяч евро.

Между тем стоит отметить, что министерство юстиции Грузии требовало в качестве компенсации 70,3 миллиона евро, однако Страсбургский суд отказался взыскать эту сумму, понизив ее до 10 миллионов евро. Также ЕСПЧ сократил число якобы пострадавших - с 4634 человек, указанных Грузией, до 1500 человек.

Кстати, отметим, это не первое обвинение Грузии в адрес России. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года в Тбилиси обвинили нашу страну в «оккупации территории и намеренном притеснении этнических грузин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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