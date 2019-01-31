2019-01-31T16:30:30+03:00
Политика

Волкер положительно оценил новый план ОБСЕ по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа утверждает, что данный документ будет способствовать реализации минских соглашений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский дипломат Курт ВолкерАмериканский дипломат Курт ВолкерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер положительно оценил новый план урегулирования ситуации в Донбассе, который ранее был представлен его коллегой от ОБСЕ Мартином Сайдиком. При этом дипломат указал на то, что инициатива направлена не на замену минских договоренностей, а именно на их реализацию.

"Минские соглашения существуют, и важно, чтобы они были имплементированы. Как я понимаю, речь не идет об их замене, а о их воплощении в жизнь", - сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

По его мнению, достигнутые в рамках минского процесса договоренности создали ключевые принципы разрешения конфликта на юго-востоке Украины, поэтому отказываться от них не стоит. Сайдик же предлагает "определенные идеи, от которых можно отталкиваться". Речь идет, в частности, о создании в регионе миротворческой миссии ООН. Так, в документе прописывается то, как члены организации смогут сотрудничать с ОБСЕ.

Сайт kp.ru писал о том, что сами украинцы практически не соблюдают пункты минских соглашений и регулярно обстреливают территории своих соотечественников на юге страны. Кроме того, еще с конца прошлого года звучат опасения, согласно которым в Донбассе в любой момент могут начать масштабные вооруженные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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