Следственный комитет попросил арестовать Рауля Арашукова

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-31T16:37:25+03:00

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Следсие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении Рауля Арашукова под стражу. Отца задержанного ранее сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в создании организованного преступного сообщества и хищении природного газа на 30 млн рублей.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Раулю Арашукову и еще четырем фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей", - передает ТАСС слова своего источника в суде. Собеседник агентства отметил, что в суд поступили ходатайства об аресте других фигурантов дела, в число которых входят и родственники Арашуковых.

Ранее Басманный суд принял решение об аресте Рауфа Арашукова - сенатора от Карачаево-Черкесии, задержанного ранее по обвинению в организации убийств и участии в преступном сообществе. Сам сын Рауля Арашукова свою вину не признал, назвав уголовное дело "политическим заказом".

ИСТОЧНИК KP.RU