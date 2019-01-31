2019-01-31T16:37:25+03:00
Общество

Следственный комитет попросил арестовать Рауля Арашукова

Отца задержанного ранее сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в хищении большого количества природного газа и организации преступного сообщества
Александр ДЖУМАЕВ
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Рауль Арашуков. Фото: СтаврополькрайгазРауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз
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Следсие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении Рауля Арашукова под стражу. Отца задержанного ранее сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в создании организованного преступного сообщества и хищении природного газа на 30 млн рублей.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Раулю Арашукову и еще четырем фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей", - передает ТАСС слова своего источника в суде. Собеседник агентства отметил, что в суд поступили ходатайства об аресте других фигурантов дела, в число которых входят и родственники Арашуковых.

Ранее Басманный суд принял решение об аресте Рауфа Арашукова - сенатора от Карачаево-Черкесии, задержанного ранее по обвинению в организации убийств и участии в преступном сообществе. Сам сын Рауля Арашукова свою вину не признал, назвав уголовное дело "политическим заказом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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