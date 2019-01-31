2019-01-31T17:10:20+03:00
Политика

Владимир Путин заявил о невмешательстве России в церковные дела на Украине

Говоря о создании Православной церкви Украины, президент отметил, что в данном случае речь идет о "проекте, не имеющем отношения к вере"
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в церковные дела на Украине, но при этом оставляет за собой делать все для защиты свободы вероисповедания.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в церковные дела на Украине, но при этом оставляет за собой делать все для защиты свободы вероисповедания.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в церковные дела на Украине, но при этом оставляет за собой делать все для защиты свободы вероисповедания. Соответствующее заявление было сделано российским лидером в ходе торжественного мероприятия, посвященного 10-летию Поместного собора Русской Православной церкви (РПЦ) и интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела, мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более - в соседней суверенной стране", - приводит ТАСС слова Путина. Президент добавил, что Россия "оставляет за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека", в число которых входит и свобода вероисповедания.

Говоря о создании Православной церкви Украины (ПЦУ), Путин отметил, что данный проект не имеет никакого отношения к вере.

"Спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть реализуется сегодня на Украине", - приводит слова президента РИА Новости.

О создании новой церкви на Украине было объявлено в середине декабря, когда по итогам объединительного собора ее главой был избран митрополит Епифаний, а в январе этого года Константинопольский патриархат вручил новой церкви томос об автокефалии. РПЦ, как и некоторые другие православные церкви, не признает новую церковь; ранее сайт kp.ru сообщал об отказе Православной церкви в Америке признавать новую украинскую церковь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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