2019-01-31T17:23:28+03:00
Политика

Путин потребовал от Васильевой следить за уровнем зарплаты учителей

По словам президента РФ, уровень данных выплат не должен опускаться ниже средних значений по регионам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем средняя по экономике в регионе, заявил ПутинЗарплата учителей не должна опускаться ниже, чем средняя по экономике в регионе, заявил ПутинФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Президент России Владимир Путин обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с требованием следить за уровнем зарплаты учителей в регионах.

Глава государства согласился с позицией политика о том, что наши педагоги - удивительные люди, однако призвал не просто "нахваливать" их, а следить за ситуацией с выплатами.

"Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", - цитирует ТАСС президента.

Путин также отметил, что данной задачей должно заниматься не только федеральное ведомство, но и руководители на местах. Васильева, в свою очередь, согласилась с тем, что это является важной задачей.

Стоит отметить, что сейчас каждый пятый российский учитель готов уйти из школы, поскольку несмотря на формальный рост зарплат, отрабатывать приходиться сверхурочно, и за это никто не доплачивает.

Сайт kp.ru писал о том, что в связи с такой ситуацией в Москве появился даже новый вид гастарбайтеров — педагоги из небольших городов и сел переезжают в столицу, где средняя зарплата представителей их профессии составляет 105 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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