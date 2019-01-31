2019-01-31T17:42:08+03:00
Политика

Москалькова осудила решение Украины закрыть избирательные участки в РФ

По мнению омбудсмена, в данной ситуации пострадают, прежде всего, те граждане, которые работают на территории нашей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаФото: Александр ГЛУЗ
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Решение Центральной избирательной комиссии Украины о закрытии участков для голосования на территории России является нарушением международных обязательств. Такое заявление сделала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее мнению, данное решение киевских властей имеет чисто "политический подтекст", а потому международные наблюдатели должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

"Подобными действиями власти Украины фактически лишили права волеизъявления миллионы украинских граждан, которые работают в России. Это прямое нарушение их гражданских, политических и гуманитарных прав", - приводятся слова Москальковой на сайте омбудсмена.

Уполномоченный подчеркнула, что в данной ситуации пострадают именно работающие в России украинцы, которые своим трудом укрепляют добрососедские отношения между нашими странами и способствуют взаимопониманию между братскими народами.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Сайт kp.ru писал о том, что ранее киевские власти решили закрыть избирательные участки на территории нашей страны. Такие меры они объяснили отсутствием возможности гарантировать безопасность своих граждан. Теперь для того, чтобы проголосовать проживающим в России украинцам придется ехать в соседние страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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