В Подмосковье врачи удалили из сердца мужчины инородное тело
В подмосковном городе Домодедово провели уникальную операцию. Медики смогли удалить из сердца пациента инородное тело. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку, а совсем недавно приходилось думать о самом худшем.
В больницу 65-летний житель Домодедово поступил в критичном состоянии, его шансы на жизнь были совсем невелики. Но медики смогли сотворить чудо. Счет шел на минуты и медлить было нельзя. В итоге решили использовать малоинвазивную методику.
Хирурги через небольшой прокол удалили инородное тело и спасли пациента. Инородное тело было удалено, а жизнь пациента сохранена. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке, сообщает сайт «Дни.ру».
В Краснодарской краевой клинической больнице им. Очаповского врачи-кардиологи провели уникальную операцию, которую до этого в нашей стране никто не делал.
ИСТОЧНИК KP.RU