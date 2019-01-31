В Подмосковье врачи удалили из сердца мужчины инородное тело

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-31T17:49:37+03:00

65-летний пациент поступил в критическом состоянии, а сейчас идет на поправку

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В подмосковном городе Домодедово провели уникальную операцию. Медики смогли удалить из сердца пациента инородное тело. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку, а совсем недавно приходилось думать о самом худшем.

В больницу 65-летний житель Домодедово поступил в критичном состоянии, его шансы на жизнь были совсем невелики. Но медики смогли сотворить чудо. Счет шел на минуты и медлить было нельзя. В итоге решили использовать малоинвазивную методику.

Хирурги через небольшой прокол удалили инородное тело и спасли пациента. Инородное тело было удалено, а жизнь пациента сохранена. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке, сообщает сайт «Дни.ру».

В Краснодарской краевой клинической больнице им. Очаповского врачи-кардиологи провели уникальную операцию, которую до этого в нашей стране никто не делал.

ИСТОЧНИК KP.RU