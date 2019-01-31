2019-01-31T18:18:54+03:00
Происшествия

Суд арестовал одного из пятерых фигурантов дела о хищениях газа

Первый заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов подозревается в мошенничестве и участии в ОПГ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый заместитель генерального директора компании "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов. Фото - Валерий Шарифулин ТАССПервый заместитель генерального директора компании "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов. Фото - Валерий Шарифулин ТАСС
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Басманный суд Москвы принял решение об аресте первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, который проходит подозреваемым по делу о многомиллиардных хищениях газа.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - заявила судья.

Предприниматель пробудет под арестом по меньшей мере до 30 марта 2019 года. Суд не стал выносить решение о более мягкой мере пресечения, поскольку подозреваемый в мошенничестве и участии в преступной группировке мог попытаться скрыться или помешать расследованию. Между тем, по данным РИА Новости, адвокаты Романова предлагали за него залог в размере трех миллионов рублей.

Судья не приняла предложение стороны защиты, поскольку свидетели и потерпевшие прямо указали на причастность замгендиректора компании к преступлениям. В ближайшее время Следственный комитет РФ планирует предъявить предпринимателю официальное обвинение.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг, 31 января, на допрос были вызваны пять руководителей газовых предприятий Северо-Кавказского округа. Все они, по версии следствия, связаны с советником главы "Газпром Межрегионгаз" Раулем Арашуковым.

Мужчина помогал своим родственника и друзьям занимать должности в структурах топливно-энергетического комплекса, а потом они вместе похищали газ и тайно перепродавали его третьим лицам. Ущерб составил более 30 млрд рублей.

СК допрашивает пятерых фигурантов дела о хищении газа у "Газпрома".

ИСТОЧНИК KP.RU

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