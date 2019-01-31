Посол России в Венесуэле рассказал о роли чавизма в истории страны

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-31T18:22:31+03:00

Заемский отметил, что рассчитывает на скорейшее начало переговоров между сторонами конфликта и их успешное завершение Фото: REUTERS

По словам Владимира Заемского, главная заслуга Уго Чавеса состоит в том, что он сумел консолидировать население страны

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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил о том, что чавизм сыграл большую роль в истории страны. Заявление было сделано дипломатом в ходе общения с российскими журналистами.

"Заслуга Уго Чавеса была как раз в том, что он умел привлечь тех, кто находился между его сторонниками и оппозиционерами", - заявил посол, говоря о венесуэльцах, которые в настоящий момент не поддерживают ни партию власти, ни оппозицию. Именно в этом заключался секрет успех Уго Чавеса и его сторонников, отметил Заемский.

Заемский отметил, что рассчитывает на скорейшее начало переговоров между сторонами конфликта и их успешное завершение. "Радетели за венесуэльскую демократию", по словам посла, совершают ошибку, "не давая политического пространства чавистам", несмотря на то, что чавизм является "востребованным явлением в Венесуэле".

В заключение Заемский привел в пример свой опыт работы в Венесуэле в конце 1970-х годов. По его словам, в указанный период, когда Каракас начал получать большие доходы от нефти, в стране остро ощущалась проблема социального неравенства.

"Заслуга Уго Чавеса состоит как раз в том, что он вернул чувство собственного достоинства венесуэльцам", - добавил дипломат.

ИСТОЧНИК KP.RU