Активистка Шевченко смогла увидеться с дочерью в больнице

СЕГОДНЯ 19:35 2019-01-31T19:35:02+03:00

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, девочка скончалась вскоре после того, как ее мать покинула палату

Изменить размер текста: A A

Находящаяся под домашним арестом активистка движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко смогла увидеться с дочерью до того, как та скончалась в больнице. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен призвала СМИ не манипулировать на данной истории и пообещала узнать детали случившегося. Речь идет, в частности, о сообщениях, согласно которым женщину не пустили к дочери во время проведения реанимационных действий.

"Насколько нам известно, ребёнок последнее время находился на попечении государства. Мама навещала ребёнка примерно два раза в год. Когда девочка заболела, ее направили в больницу", - рассказала Кузнецова.

По словам омбудсмена, в день, когда ребенок попал в реанимацию, ее мать действительно не пустили в палату, однако эту информацию еще предстоит уточнить. Однако позже Анастасии Шевченко все же удалось увидеться с дочерью. Девочка скончалась уже после ухода матери, передает РИА Новости.

Напомним, что Шевченко помещена под домашний арест до 17 марта в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации.

Сайт kp.ru писал о том, что "Открытая Россия" была признана таковой еще весной 2017 года. Министерство юстиции России добавило движение в список нежелательных организаций на основании постановления Генеральной прокуратуры, которая усмотрела в его деятельности угрозу безопасности государства.

ИСТОЧНИК KP.RU