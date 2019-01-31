2019-01-31T20:46:32+03:00
Общество

Умерла Валентина Березуцкая, сыгравшая в сотнях фильмов и сериалов

В Москве в возрасте 86 лет умерла Валентина Березуцкая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Валентина Березуцкая и Олег Басиашвили на церемонии вручения премии "Ника". Фото ИТАР-ТАСС/Александр КуровВалентина Березуцкая и Олег Басиашвили на церемонии вручения премии "Ника". Фото ИТАР-ТАСС/Александр Куров
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В четверг, 31 января, умерла Валентина Березуцкая - советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая в сотнях различных фильмах и сериалах. Женщина ушла из жизни в возрасте 86 лет. Смерть настигла ее в московской квартире еще днем, около 13:00.

Вероятной причиной смерти считается остановка сердца. Как сообщает Пятый канал, в момент кончины рядом с Валентиной Федоровной находилась ее сиделка. Женщина заметила, что в какой-то момент актрисе стало трудно дышать, и вызвала "Скорую помощь". Прибывшие на место медики диагностировали кому и позвали на помощь сотрудников реанимации, однако спасти пожилую артистку не удалось.

Валентина Березуцкая была настоящей королевой эпизодических ролей. Даже имея совсем немного экранного времени, она знала, как понравиться зрителю и запомниться ему. Среди наиболее известных картин, в которых появилась эта замечательная актриса, фильмы "Антикиллер", "Анкор, еще Анкор" и "Старухи". Также артистка сыграла в ряде сериалов, таких, например, как "Каменская", "ДМБ" и "Семейные тайны".

Сайт kp.ru писал о комичном и одновременно трогательном моменте из жизни Валентины Федоровны, когда во время церемонии оглашения имени обладательницы статуэтки "Ники" она чуть не кинулась на сцену от нетерпения, а потом еще и прыгала вокруг нерасторопного ведущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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