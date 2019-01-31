2019-01-31T21:34:50+03:00
В мире

Составлен ТОП-10 мест Европы, названия которых чаще всего произносят неправильно

В список попали несколько улиц Германии, Великобритании, а также достопримечательности Нидерландов, Швеции и других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аналитики опросили около 400 сотрудников отелейАналитики опросили около 400 сотрудников отелейФото: REUTERS
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Десятки миллионов туристов посещают европейские страны ежегодно, однако чаще всего из-за языковых различий они неправильно произносят названия достопримечательностей.

Издание Travel and Leisure опросило около 400 сотрудников различных отелей в десяти городах. Они рассказали журналистам, в каких словах постояльцы ошибаются чаще всего, и в результате был составлен ТОП-10 мест, названия которых сложно даются иностранцам.

В тройку лидеров попали берлинская улица Кантштрассе, известная своими азиатскими ресторанами, живописный район Рима под названием Трастевере и шведский национальный парк Юргорден. Также туристам сложно дается название острова венецианской лагуны Джудекка и крупной торговой улицы Гамбурга - Монкебергштрассе.

Список мест, названия которых туристы чаще всего произносят неправильно:

1. Kantstrasse (Кантштрассе) - улица в Берлине

2. Trastevere (Трастевере) - район Рима

3. Djurgarden (Юргорден) - парк в центре Стокгольма.

4. Giudecca (Джудекка) - крупный остров венецианской лагуны

5. Mоnckebergstrasse (Монкебергштрассе) - крупная торговая улица Гамбурга

6. Holborn (Хоборн) - старинная лондонская улица

7. Dun Laoghaire (Дан-Лиери) - пригород в ирландском Дублине

8. Oostelijke Eilanden (Остелике Эйланден) - район Амстердама

9. Montjuïc (Монтжуик) - холм в Барселоне

10. Rue de Rochechouart (Рю де Рошюшва) - улица в Париже

ИСТОЧНИК KP.RU

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