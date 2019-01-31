Составлен ТОП-10 мест Европы, названия которых чаще всего произносят неправильно
Десятки миллионов туристов посещают европейские страны ежегодно, однако чаще всего из-за языковых различий они неправильно произносят названия достопримечательностей.
Издание Travel and Leisure опросило около 400 сотрудников различных отелей в десяти городах. Они рассказали журналистам, в каких словах постояльцы ошибаются чаще всего, и в результате был составлен ТОП-10 мест, названия которых сложно даются иностранцам.
В тройку лидеров попали берлинская улица Кантштрассе, известная своими азиатскими ресторанами, живописный район Рима под названием Трастевере и шведский национальный парк Юргорден. Также туристам сложно дается название острова венецианской лагуны Джудекка и крупной торговой улицы Гамбурга - Монкебергштрассе.
Список мест, названия которых туристы чаще всего произносят неправильно:
1. Kantstrasse (Кантштрассе) - улица в Берлине
2. Trastevere (Трастевере) - район Рима
3. Djurgarden (Юргорден) - парк в центре Стокгольма.
4. Giudecca (Джудекка) - крупный остров венецианской лагуны
5. Mоnckebergstrasse (Монкебергштрассе) - крупная торговая улица Гамбурга
6. Holborn (Хоборн) - старинная лондонская улица
7. Dun Laoghaire (Дан-Лиери) - пригород в ирландском Дублине
8. Oostelijke Eilanden (Остелике Эйланден) - район Амстердама
9. Montjuïc (Монтжуик) - холм в Барселоне
10. Rue de Rochechouart (Рю де Рошюшва) - улица в Париже
ИСТОЧНИК KP.RU