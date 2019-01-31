Страны ЕС создали механизм расчетов с Ираном в обход санкций США

СЕГОДНЯ 22:08 2019-01-31T22:08:08+03:00

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Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании создали защитный механизм, который позволит проводить финансовые расчеты с Ираном в обход американских санкций. Об этом было объявлено в четверг, 31 января, по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС в Бухаресте.

Дипломаты сообщили, что целевая компания INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges), штаб-квартира которой находится в Париже, уже прошла процедуру регистрации. Она будет исполнять роль юридического лица, обеспечивающего прохождение законных финансовых операций.

Руководителем компании назначен немецкий управляющий директор. Великобритания же будет председательствовать в наблюдательном совете, куда каждая из трех стран направит одного представителя МИД. Позже к данному механизму смогут присоединиться и другие государства, передает NDR.

Сайт kp.ru писал о том, что о начале создания защитной системы стало известно еще в сентябре прошлого года. Решение было принято с целью сохранения деловых и торговых отношений с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU