Могерини: ЕС не выдвигал Венесуэле ультиматумов

СЕГОДНЯ 23:23 2019-01-31T23:23:11+03:00

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не выдвигал Венесуэле никаких ультиматумов. Так она ответила на вопросы журналистов в Бухаресте, можно ли считать, что выборы в Боливарианской республике должны пройти в обозначенные «ультиматумом» сроки – то есть, в течение 90 дней.

«Нет, не используйте, пожалуйста, слово «ультиматум», это не относится ни к европейской культуре, ни к моей. Ультиматума нет», - сказала глава дипломатии ЕС.

Ранее Могерини сообщила, что страны Евросоюза вместе с рядом латиноамериканских государств договорились создать международную контактную группу по Венесуэле, которая должна помочь Каракасу «создать условия» для проведения новых выборов, группа создается на 90 дней.

Она пояснила, что это время нужно для того, чтобы «получить реалистичную оценку по времени организации выборов, чтобы совместно оценить, продвигается ли работа или она не приводит к результату на месте», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 31 декабря, комиссия Европарламента одобрила резолюцию по Венесуэле.

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