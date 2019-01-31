2019-01-31T23:23:11+03:00
В мире

Могерини: ЕС не выдвигал Венесуэле ультиматумов

Глава дипломатии Евросоюза попросила журналистов не использовать это слово
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не выдвигал Венесуэле никаких ультиматумов. Так она ответила на вопросы журналистов в Бухаресте, можно ли считать, что выборы в Боливарианской республике должны пройти в обозначенные «ультиматумом» сроки – то есть, в течение 90 дней.

«Нет, не используйте, пожалуйста, слово «ультиматум», это не относится ни к европейской культуре, ни к моей. Ультиматума нет», - сказала глава дипломатии ЕС.

Ранее Могерини сообщила, что страны Евросоюза вместе с рядом латиноамериканских государств договорились создать международную контактную группу по Венесуэле, которая должна помочь Каракасу «создать условия» для проведения новых выборов, группа создается на 90 дней.

Она пояснила, что это время нужно для того, чтобы «получить реалистичную оценку по времени организации выборов, чтобы совместно оценить, продвигается ли работа или она не приводит к результату на месте», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 31 декабря, комиссия Европарламента одобрила резолюцию по Венесуэле.

РЕПОРТАЖ «КП»

«Мы не хотим стрелять друг в друга»: Как Венесуэла раскололась на два лагеря

Наши корреспонденты Александр Коц и Антон Фокин передают с улиц Каракаса (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Мадуро готов на диалог, но Гуаидо хочет крови

В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а «президент» Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства (подробности).

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп пообещал «очень скоро» назвать дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном
Не менее 12 человек погибли из-за рекордных морозов в США
Страны ЕС создали механизм расчетов с Ираном в обход санкций США
В Москве появилась площадь имени разработчика Конституции РФ
Составлен ТОП-10 мест Европы, названия которых чаще всего произносят неправильно
Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на конец февраля
Трамп допустил возможность вывода американских войск из Афганистана
Умерла Валентина Березуцкая - звезда фильма «Операция «Ы»
Более 90% жителей Курил считают неприемлемой передачу островов Японии
Белоруссия разрешила американским дипломатам вернуться в республику
Активистка Шевченко смогла увидеться с дочерью в больнице
США и ЕС планируют ввести новые санкции против России
Порошенко разрешил Минобороны Украины напрямую закупать вооружения из-за рубежа
Посол России в Венесуэле заявил, что Хуан Гуайдо принадлежит к радикальному крылу венесуэльской оппозиции
Болгария взялась за продление "Турецкого потока"
Посол РФ в Венесуэле: диппредставительство не вело переговоров с Центробанком Венесуэлы о передаче золотого запаса
Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в феврале
Посол РФ в Венесуэле заявил, что Москва окажет всю необходимую помощь соотечественникам в случае негативного сценария развития событий
Посол России в Венесуэле рассказал о роли чавизма в истории страны
Посол РФ в Венесуэле: мировое сообщество выступает за разрешение венесуэльского кризиса без иностранного вмешательства
Суд арестовал одного из пятерых фигурантов дела о хищениях газа
Трамп призвал не относиться к возведению стены как к политическому проекту
В Подмосковье врачи удалили из сердца мужчины инородное тело