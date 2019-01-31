Трамп пообещал «очень скоро» назвать дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 23:39 2019-01-31T23:44:52+03:00

Президент США отметил, что его команда «достигла огромного прогресса с Северной Кореей»

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Президент США Дональд Трамп пообещал «очень скоро» назвать дату и место своей новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, еще больше запутав журналистов.

«Мы объявим об этом очень скоро, мы, возможно, объявим об этом на следующей неделе», - сказал он представителям прессы в Белом доме, добавив при этом: «Думаю, многие из вас поедут вместе с нами в Северную Корею».

Американский лидер тут же уточнил, что не в саму КНДР, а на встречу с представителями Пхеньяна туда, где будут проходить переговоры. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

«Мы поедем в определенное место, я думаю, что большинство из вас знает, что это за место, не думаю, что это настолько большой секрет, но мы объявим место проведения и конкретную дату, когда именно в последних числах февраля он (саммит США – КНДР) состоится», - продолжил Трамп.

Он подчеркнул, что американская администрация «достигла огромного прогресса с Северной Кореей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп объявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном состоится в конце февраля этого года. Где именно, не говорил.

Между тем, СМИ уже сообщили, что встреча лидеров США и КНДР пройдет во Вьетнаме – скорее всего, в столице страны Ханое.

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ИСТОЧНИК KP.RU