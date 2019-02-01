Нил Ушаков уверен, что он останется на посту мэра Риги

СЕГОДНЯ 02:57 2019-02-01T03:19:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Риги Нил Ушаков, в офисе которого провели обыски сотрудники антикоррупционного бюро, убежден, что он останется на своем посту. Такую уверенность он выразил в эфире Латвийского телевидения, отметив, что собирается отметить юбилей – в июле исполнится ровно 10 лет с тех пор, как Нил Ушаков впервые был избран столичным мэром.

«Меня на эту должность назначили рижане, которые являются моими работодателями. И я несу ответственность за те обещания, что я им дал. То, что я говорил перед выборами в 2009, 2013 и 2017 году, я должен выполнить, моя задача – сдержать обещания», - сказал градоначальник.

Он добавил, что «очень подробно» обсудил «с коллегами в Риге» последние события, в день обысков было созвано заседание фракции возглавляемой им социал-демократической партии «Согласие», которая выражает интересы русскоязычных жителей Латвии, «там были и руководители фракции «Честь служить Риге».

«Уволить нас должны иметь право только рижане, которые нас избрали. Мы боремся за право рижан самим решать, кто работает в самоуправлении и кто им управляет», - подчеркнул Нил Ушаков.

Он также сообщил, что не собирается баллотироваться на выборах в Европарламент в мае 2019 года, отметив, что такая вероятность «равна нулю».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Риги не задержан, но обыски проводятся: Что происходит в Латвии

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Риги Нил Ушаков задержан по делу о коррупции. Якобы его уже везут в суд, откуда он отправится в следственный изолятор. Об этом журналистам рассказал экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов. Однако в партии «Центр согласия», куда раньше входил Панкратов, «Комсомолке» сообщили, что информация о задержании градоначальника – фейк. При этом в кабинете Ушакова действительно провели обыски с изъятием документов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU