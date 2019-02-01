Самолет, летевший из Москвы в Кишинев, вынужденно сел в Одессе

СЕГОДНЯ 03:37 2019-02-01T03:49:36+03:00

По одной из версий, причиной вынужденной посадки стала непогода в столице Молдавии

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В четверг, 31 января, в международном аэропорту «Одесса» совершил вынужденную посадку самолет частной молдавской авиакомпании FlyOne, направлявшийся из Москвы в Кишинев.

Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, уточнив, что воздушное судно приземлилось в Одессе примерно в 18:00 по киевскому времени (19:00 мск). Причем точной причины вынужденной посадки лайнера издание не знает. По одной версии, экипаж самолета принял такое решение из-за сильного тумана в столице Молдавии, по данным других источников агентства, полет прервали из-за технической неисправности самолета. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

Отмечается, что пассажиров лайнера доставят в Кишинев двумя автобусами, которые предоставила авиакомпания FlyOne, причем транспортные средства до украинско-молдавской границы будут сопровождать сотрудники местных правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU