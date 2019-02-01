За неделю у границ России были замечены 23 иностранных самолета-разведчика
За минувшую неделю у границ России было замечено 23 иностранных самолета-разведчика. Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил четыре раза пришлось подниматься в воздух на перехват и сопровождение зарубежных самолетов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.
Это следует из еженедельной инфографики министерства обороны России, опубликованной в ночь на пятницу официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, за прошедшую неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 106 летных смен на 75 аэродромах страны.
К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в Интернете появилось видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27, ролик мгновенно стал одной из самых обсуждаемых тем в Сети.
ИСТОЧНИК KP.RU