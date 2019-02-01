За неделю у границ России были замечены 23 иностранных самолета-разведчика

СЕГОДНЯ 03:58 2019-02-01T04:17:22+03:00

Российские истребители за неделю четыре раза поднимались на перехват самолетов-разведчиков у российских границ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские истребители четыре раза поднимались на их перехват, нарушений воздушного пространства РФ не допущено

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За минувшую неделю у границ России было замечено 23 иностранных самолета-разведчика. Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил четыре раза пришлось подниматься в воздух на перехват и сопровождение зарубежных самолетов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.

Это следует из еженедельной инфографики министерства обороны России, опубликованной в ночь на пятницу официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 106 летных смен на 75 аэродромах страны.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в Интернете появилось видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27, ролик мгновенно стал одной из самых обсуждаемых тем в Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU