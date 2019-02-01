США потребовали от Сирии $300 млн за гибель журналистки Мэри Колвин
Суд Вашингтона признал сирийские власти ответственными за гибель американской журналистки Мэри Колвин и обязал Дамаск выплатить ее семье более 300 миллионов долларов в качестве компенсации.
Напомним, как писал сайт kp.ru, корреспондент британской газеты Sunday Times гражданка США Мэри Колвин и фоторепортер из Франции Реми Ошлик в феврале 2012 года попали под обстрел в городе Хомс. Кроме них, взрывом попавшей в здание временного пресс-центра ракеты были убиты еще несколько человек, в том числе сирийский журналист Рами аль-Сайед. Тогда же официальный Дамаск заявил, что власти САР не располагали сведениями о пребывании иностранных корреспондентов в Хомсе.
Однако судья Эми Берман Джексон пришла к выводу, что именно американка была сознательно избрана целью артиллерийского удара правительственных войск Сирии, и в связи с этим удвоила обычную компенсацию для родственников погибших, в итоге сумма составила 302 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.
Семья Мэри Колвин подала иск против сирийского правительства в американский суд в июле 2016 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сирии погибла американская журналистка
«Королева военной журналистики» попала под обстрел в городе Хомс, оплоте оппозиции (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»