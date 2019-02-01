США потребовали от Сирии $300 млн за гибель журналистки Мэри Колвин

СЕГОДНЯ 04:36 2019-02-01T04:55:59+03:00

Американская журналистка Мэри Колвин в феврале 2012 года попала под обстрел в городе Хомс Фото: REUTERS

Американка в феврале 2012 года попала под обстрел в городе Хомс, тогда же погиб французский фоторепортер

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Суд Вашингтона признал сирийские власти ответственными за гибель американской журналистки Мэри Колвин и обязал Дамаск выплатить ее семье более 300 миллионов долларов в качестве компенсации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, корреспондент британской газеты Sunday Times гражданка США Мэри Колвин и фоторепортер из Франции Реми Ошлик в феврале 2012 года попали под обстрел в городе Хомс. Кроме них, взрывом попавшей в здание временного пресс-центра ракеты были убиты еще несколько человек, в том числе сирийский журналист Рами аль-Сайед. Тогда же официальный Дамаск заявил, что власти САР не располагали сведениями о пребывании иностранных корреспондентов в Хомсе.

Однако судья Эми Берман Джексон пришла к выводу, что именно американка была сознательно избрана целью артиллерийского удара правительственных войск Сирии, и в связи с этим удвоила обычную компенсацию для родственников погибших, в итоге сумма составила 302 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Семья Мэри Колвин подала иск против сирийского правительства в американский суд в июле 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU