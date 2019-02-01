В Лос-Анджелесе из-за удара молнии экстренно сел самолет

СЕГОДНЯ 05:19 2019-02-01T05:20:50+03:00

На борту воздушного судна находились 153 пассажира и экипаж, никто не пострадал

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В аэропорту Лос-Анджелеса совершил экстренную посадку самолет американской авиакомпании JetBlue, в который, предположительно, попала молния, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на представителей компании-перевозчика.

Лайнер, на борту которого находились 153 пассажира, должен был выполнить рейс в Нью-Йорк, однако почти сразу после взлета его экипаж сообщил наземным службам, что в лайнер, возможно, попала молния, и пилот запросил экстренную посадку. Отмечается, что инцидент произошел во время сильной грозы в Южной Калифорнии.

Информации о пострадавших пассажирах или членах экипажа самолета не приводится.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 31 января, молния попала в Airbus A-320, который вылетел из Рима в Москву. Однако бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было, поэтому экипаж лайнера не стал возвращаться в аэропорт итальянской столицы, и вскоре благополучно приземлился в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU