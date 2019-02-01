Пентагон: Без военного давления США боевики ИГ* быстро вернут себе утраченные территории в Сирии

СЕГОДНЯ 05:57 2019-02-01T06:05:22+03:00

Пентагон считает, что сирийские власти вряд ли будут преследовать террористов, если они не угрожают правительственной инфраструктуре Фото: REUTERS

В американском Минобороны считают, что Дамаск вряд ли будет преследовать террористов, если они не угрожают правительственной инфраструктуре

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Боевики ИГ* без военного давления Соединенных Штатов быстро вернут себе утраченные территории в Сирии, им на это потребуется всего полгода или год, говорится в ежеквартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость».

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с содержанием документа, который будет опубликован на следующей неделе. По их данным, в отчете представителя Минобороны США также отмечается, что сирийские власти «вряд ли будут преследовать» террористов, если они не угрожают правительственной инфраструктуре.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря Дональд Трамп объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.

К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU