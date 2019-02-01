Пользователи пожаловались на массовые сбои в работе YouTube

СЕГОДНЯ 07:31 2019-02-01T07:31:32+03:00

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В ночь на 1 февраля пользователи в массовом порядке жаловали на сбои в работе популярного видеохостинга YouTube. Неполадки отметили жители России, США, Европы, Японии и некоторых других стран.

Девять процентов сообщили, что не могут войти на сайт, около сорока процентов людей на сайт вошли, но он зависал, более пятидесяти процентов испытали сложности при просмотре видео. На специализированном портале по наблюдения за работой сервисов и приложений Downdetector отметили, что пик обращений пришелся на четыре часа утра по московскому времени. За короткое время на сервис поступило около пяти тысяч комментариев. Отметим, что на данный момент YouTube в России работает в штатном режиме.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ночь на 29 января произошел сбой работы Instagram. Пользователи не могли войти в свой аккаунт, выгрузить фото и просмотреть ленту. К утру проблемы удалось устранить и приложение заработало в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU