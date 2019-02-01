2019-02-01T07:59:01+03:00
Общество

США пошли на обман, напугав ОАЭ приближением российского спутника

МИД России и госкорпорация «Роскосмос» вынуждены были оправдываться из-за ложного сообщения американской стороны
Татьяна СЫКОВА
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АНЦ пришло к выводу, что США своей информацией ввели в заблуждение ОАЭ.АНЦ пришло к выводу, что США своей информацией ввели в заблуждение ОАЭ.Фото: REUTERS
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Неприятный инцидент произошел в мае 20018 года. Тогда США предупредили ОАЭ, что в непосредственной и опасной близости от их спутника YahSat-1B пройдет российский спутник «Луч». По их утверждению, расстояние должно было составить от 140 метров до 10 километров. В результате арабский спутник вынужден был уклониться от маршрута, опасаясь столкновения.

После этого арабская сторона направила претензию, обвинив Россию в преднамеренном создании опасной ситуации. МИД России и госкорпорация «Роскосмос» вынуждены были оправдываться, хотя никакой угрозы не было.

Об этом свидетельствует доклад Астрокосмического научного центра (АНЦ). Россия своевременно предоставила данные российской автоматизированной системы предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Согласно им, спутники никогда не сближались друг с другом на расстояние менее 40 километров. В итоге в АНЦ пришли к выводу, что США своей информацией ввели в заблуждение Объединенные Арабские эмираты, сообщает РИА Новости.

Кстати, арабский спутник связи YahSat-1B запустили на орбиту в апреле 2012 года, российский космический аппарат ретрансляции «Луч» вывели в сентябре 2014 года.

Напомним, в феврале пршлого года впервые в истории в космосе столкнулись два спутника - американский коммерческий спутник связи "Иридиум" и российский спутник серии "Космос". ЧП произошло над территорией Сибири.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский военный спутник "Космос-2430" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Согласно официальным данным, к моменту ЧП спутник полностью исчерпал свой ресурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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