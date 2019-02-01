Мадридский "Реал" победил "Жирону" 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Испании

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-01T08:54:39+03:00

Два гола в этой игре забил Карим Бензема

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Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал главным героем ответной игры четвертьфинала Кубка Испании. "Королевский" клуб в гостях одержал победу над "Жироной" со счетом 3:1.

Два гола в этой игре - на счету француза Бензема, который отличился на 27-й и 43-й минутах матча. Во втором тайме поединка команды обменялись голами. На 71-й минуте Педро Порро сократил разрыв до минимума. Но на 76-й Маркос Льоренте поставил точку в поединке - "Реал" победил 3:1 и вышел в полуфинал турнира. Ранее мадридцы победили со счетом 4:2 в первой кубковой игре.

В полуфинале Кубка Испании сыграют помимо мадридцев еще «Барселона», «Бетис» и «Валенсия». Жеребьевка полуфинала пройдет сегодня, 1 февраля. И возможно, что мы увидим бонусное "класико" сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU