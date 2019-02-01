2019-02-01T09:03:19+03:00
Экономика

С 1 февраля в России вырос размер социальных выплат и компенсаций

Изменения затронут более 15 миллионов человек
Татьяна СЫКОВА
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Индексация оставит 4,3 процента.Индексация оставит 4,3 процента.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Приятная новость ждет россиян, которые получают социальные выплаты и компенсации. Размер некоторых из них вырастет с 1 февраля. Индексация оставит 4,3 процента. Большие по размеру пособия начнут получать миллионы россиян.

Это федеральные льготники, которых насчитывается более пятнадцати миллионов человек. Для них вырастет размер ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты). Среди них ветераны, инвалиды, Герои СССР и России, пострадавшие от радиации, беременные жены военнослужащих и другие. Также увеличатся пособия на погребение.

Напомним, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На эти цели в бюджете заложили 25 миллиардов рублей. Также увеличится входящий в состав ЕДВ размер набора социальных услуг. Ранее сайт kp.ru писал, что песни в 2019 году вырасту на 1000 рублей, совокупная пенсия увеличатся за год на 12 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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