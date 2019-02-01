США добиваются, чтобы Пхеньян пустил инспекторов на ядерные объекты КНДР

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-01T09:16:59+03:00

По словам спецпредставителя госдепартамента по Северной Корее, у Вашингтона есть «запасной план на случай, если дипломатия не сработает»

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Соединенные Штаты добиваются, чтобы Пхеньян согласился пустить международных инспекторов на основные ракетные и ядерные объекты КНДР, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Северной Корее Стивен Биган, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

По его словам, Вашингтону нужно иметь «точное представление о полном объеме северокорейского оружия массового уничтожения и ракетных программах» до того, как «процесс денуклеаризации станет окончательным». Для этого необходимо заключить с КНДР соглашение о доступе экспертов на ядерные и ракетные объекты, а также механизмах их мониторинга.

При этом Стивен Биган сообщил, что у Штатов в отношении Северной Кореи есть некий «запасной план», разработанный на случай, «если дипломатия не сработает», передает агентство Reuters.

К слову, как писал сайт kp.ru, северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в сентябре прошлого года сказал, что он готов показать международным инспекторам ядерные объекты КНДР, «если Соединенные Штаты предпримут соответствующие шаги».

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ИСТОЧНИК KP.RU