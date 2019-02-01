В Германии запретили совместную разработку с Украиной зенитно-ракетного комплекса

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-01T09:34:54+03:00

На Украине грезят о создании своего ЗРК. На фото - российский БУК-М2. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Представитель киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко объявил, что они приступили к разработке мобильного зенитно-ракетного комплекса. По его словам, скрываясь в балках и окопах, такой ЗРК был бы эффективным средством отражения атак с воздуха.

Создание новой военной техники украинские конструкторы надеялись вести в партнерстве с немецкой фирмой Rheinmetall. Германская сторона должна была отвечать за создание шасси, а также систем целеуказания и сопровождения. Однако украинская компания столкнулась в непредвиденными обстоятельствами, вследствие которых работа оказалась парализованной. Руководство Rheinmetall отказалось от сотрудничества.

«Наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», - отметил Клочко в беседе с порталом «Оборонно-промышленный курьер».

По словам Клочко, они не отказались от идеи создать свой мобильный ЗРК, дальнейшая разработка комплекса будет вестись в кооперации с малыми украинскими предприятиями.

Напомним, заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что им нужно создать оружие, которое было бы способно ударить вглубь территории России. Он отметил, что украинский флот в Азовском морее беззащитен.

ИСТОЧНИК KP.RU