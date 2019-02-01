Новый раунд торговых переговоров США с Китаем пройдет в феврале в Пекине

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-01T10:08:50+03:00

Обе стороны отметили, что на встречах в Вашингтоне был достигнут «значительный прогресс»

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Новый, третий по счету, раунд китайско-американских экономических и торговых переговоров состоится в середине февраля в Пекине. Делегацию из Вашингтона в столице Китая возглавят американский постпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Об этом объявил во время встречи с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ в Овальном кабинете глава Белого дома Дональд Трамп, передает агентство «Синьхуа».

Ранее сообщалось, что Лю Хэ передал президенту США послание от председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп поблагодарил китайского лидера за письмо, добавив, что «высоко ценит» хорошие с ним отношения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, гости из Поднебесной отметили, что во время завершившегося 31 января второго раунда переговоров с американцами был достигнут «важный прогресс». О «значительном прогрессе» в ходе прошедших консультаций заявил и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

ИСТОЧНИК KP.RU