2019-02-01T10:53:14+03:00
Происшествия

В центре Москвы задержали наркомана - "космонавта"

Молодой человек в каске приставал к прохожим в центре столицы [видео]
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Молодой человек уверял полицейских, что он космонавт, а каска - часть скафандра.Молодой человек уверял полицейских, что он космонавт, а каска - часть скафандра.
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Каска для безопасности, спайс для провокации. Именно этими вводными руководствовался наркоман, которого задержали сотрудники Басманного отдела полиции Москвы.

Парня, босиком бегающего в каске, заметили на одной из улиц в центре столицы. Он уверял прохожих, а потом и полицейских, что он космонавт, а каска - часть скафандра. И уж точно никакая не бутафория.

Сначала мы всей редакцией решили, что это Павленский и его очередная акция, а потом вспомнили, что прославившийся странными выходками художник во Франции.

В сеть попало видео задержания наркомана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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