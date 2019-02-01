В центре Москвы задержали наркомана - "космонавта"
Молодой человек в каске приставал к прохожим в центре столицы [видео]
Молодой человек уверял полицейских, что он космонавт, а каска - часть скафандра.
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Каска для безопасности, спайс для провокации. Именно этими вводными руководствовался наркоман, которого задержали сотрудники Басманного отдела полиции Москвы.
Парня, босиком бегающего в каске, заметили на одной из улиц в центре столицы. Он уверял прохожих, а потом и полицейских, что он космонавт, а каска - часть скафандра. И уж точно никакая не бутафория.
Сначала мы всей редакцией решили, что это Павленский и его очередная акция, а потом вспомнили, что прославившийся странными выходками художник во Франции.
В сеть попало видео задержания наркомана.
ИСТОЧНИК KP.RU