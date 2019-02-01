СКР возбудил уголовное дело по факту смерти россиянина в украинской тюрьме

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-01T10:49:09+03:00

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти гражданина РФ, который скончался в исправительном учреждении на территории Украины. Тело 45-летнего Валерия Иванова доставили 28 декабря прошлого года с территории Украины в город Северодвинск Архангельской области. Сообщалось, что он умер во время заключения в колонии №40 города Дрогобыч Львовской области. Однако уже при беглом осмотре стало понятно, что мужчина умер не по естественным причинам, его смерть носит криминальный характер.

Специалисты СМЭ установили, что он скончался 9 декабря в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела. Грубо говоря, мужчина умер после того, как его долго и жестоко избивали.

Таким образом, следствие получило основания полагать, что на территории Украины в отношении гражданина России неустановленными лицами было совершено тяжкое преступление. СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Как сообщается пресс-служба СКР, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели россиянина за границей.

Ранее сайт kp.ru писал, что по версии украинской стороны, Валерий Иванов скончался в результате несчастного случая. Данные озвучила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Иванов якобы находился в комнате отдыха и упал со складной лестницы, когда менял перегоревшую ламчпочку. При падении он ударился головой об урну.

ИСТОЧНИК KP.RU