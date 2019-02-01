2019-02-01T10:49:09+03:00
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело по факту смерти россиянина в украинской тюрьме

Следствие полагает, что наш соотечественник был жестоко убит
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Иванов скончался 9 декабря в украинской ИК.Иванов скончался 9 декабря в украинской ИК.Фото: Следственный комитет России
Изменить размер текста:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти гражданина РФ, который скончался в исправительном учреждении на территории Украины. Тело 45-летнего Валерия Иванова доставили 28 декабря прошлого года с территории Украины в город Северодвинск Архангельской области. Сообщалось, что он умер во время заключения в колонии №40 города Дрогобыч Львовской области. Однако уже при беглом осмотре стало понятно, что мужчина умер не по естественным причинам, его смерть носит криминальный характер.

Специалисты СМЭ установили, что он скончался 9 декабря в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела. Грубо говоря, мужчина умер после того, как его долго и жестоко избивали.

Таким образом, следствие получило основания полагать, что на территории Украины в отношении гражданина России неустановленными лицами было совершено тяжкое преступление. СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Как сообщается пресс-служба СКР, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели россиянина за границей.

Ранее сайт kp.ru писал, что по версии украинской стороны, Валерий Иванов скончался в результате несчастного случая. Данные озвучила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Иванов якобы находился в комнате отдыха и упал со складной лестницы, когда менял перегоревшую ламчпочку. При падении он ударился головой об урну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США более 20 человек погибли из-за аномальных холодов
В США продолжает расти число жертв аномальных морозов
Суд арестовал отца сенатора Арушукова и еще четверых фигурантов уголовного дела
Загадочный древний мегаполис обнаружили в ЮАР
Из Третьяковской галереи уволили смотрительницу, из зала которой украли картину Куинджи
В Москве террористов ИГ* приговорили к 14 годам лишения свободы
На почетное место: украденную картину Куинджи вернули в Третьяковку
В январе больше всего взлетели цены на дополнительные товары на АЗС и в общепите
В центре Москвы задержали наркомана - "космонавта"
Новый раунд торговых переговоров США с Китаем пройдет в феврале в Пекине
В Германии запретили совместную разработку с Украиной зенитно-ракетного комплекса
США добиваются, чтобы Пхеньян пустил инспекторов на ядерные объекты КНДР