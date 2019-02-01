В январе больше всего взлетели цены на дополнительные товары на АЗС и в общепите

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-01T10:56:25+03:00

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Оператор фискальных данных «Такском» поделился статистикой: больше всего в январе взлетели цены на товары на АЗС. Водители теперь оставляют на заправках примерно по 1250 рублей, что на 8 процентов больше, чем в январе прошлого года. Сам бензин подорожал в допустимых значениях – 1,7%, а вот сопутствующие товары существенно прибавили в цене. Например, за кофе теперь берут по 130 рублей, на 20% больше, чем раньше. Кстати, продажа товаров, представленных на АЗС, составляет 40 процентов от общего оборота станции.

Помимо данной сферы цены существенно выросли в общепите и гипермаркетах. Теперь обед или ужин в кафе обходится на 9% дороже – средний чек 1200 рублей. А покупки в магазинах прибавили 7% - средний чек 750 рублей.

Цены на продовольственные товары повысились из-за роста НДС, уверены в Национальной торговой ассоциации. Но это правило актуально не для всех. Например, в алкомаркетах наоборот средний чек снизился на 2%, до 519 рублей.

Это не значит, что алкоголь подешевел. Просто большие праздники прошли и россияне перестали так активно закупаться спиртным. Увеличение среднего чека в таких магазинах происходит под празднечные дни календаря, пишет газета «Известия».

О том, что еще подорожает в 2019 году, рассказали эксперты. Рост цен будет заметен в коммунальной сфере и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU