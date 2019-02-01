На почетное место: украденную картину Куинджи вернули в Третьяковку

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-01T11:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ничего личного, просто бизнес». Такими словами можно охарактеризовать ситуацию со злосчастной картиной Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». В пятницу, 1 февраля, несмотря на сделанные ранее заявления, полотно доставили обратно в Третьяковскую галерею. Его вновь вставили в раму и повесили на стену. И если раньше небольшая по размеру картина висела неприметно среди других работ художника, то теперь ей выделил почетное место в одиночестве и за оградительным заборчиком.

Картина была украдена 27 января во время экспозиции в Третьяковской галерее. Уже на следующий день похитителя, 32-летинего Дениса Чуприкова задержали, картину нашли в недостроенном здании в Подмосковье. Произведение искусства сразу же осмотрели эксперты Государственного Русского музея, которые в срочном порядке прибыли из Санкт-Петербурга в Москву. Именно в его фонде хранится это пейзаж русского живописца греческого происхождения.

31 января после окончания первичных следственных действий сотрудники полиции в белых перчатках торжественно передали полотно сотрудникам музея. Эксперты заявили, что в подлинности картины не сомневаются. Она практически не пострадала, имеются только небольшие потертости. Их должны были устранить реставраторы, как только картина вернется в Питер. В Министерстве культуры изначально говорили, что «Ай-Петри. Крым» больше не будет выставляться в Третьяковке. Несмотря на усиленные меры безопасности и страховку, которая заключена на все время проведения экспозиции, Русский Музей решил увести полотно на «родину».

Ранее картина занимала место в "общей куче".Фото: СОЦСЕТИ

Однако громкое происшествие породило огромный интерес к творчеству Архипа Ивановича. Даже без «Ай-Петри. Крым» у галереи выстроились огромные очереди. В итоге похищенную и возвращенную картину все же вернули в экспозицию, так что в Третьяковской галерее готовятся к новой волне посетителей. Чего не сделаешь ради зрителей…

ИСТОЧНИК KP.RU