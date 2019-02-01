2019-02-01T11:43:55+03:00
Происшествия

В Москве террористов ИГ* приговорили к 14 годам лишения свободы

Боевики планировали несколько терактов в Москве в 2018 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве террористов ИГ* приговорили к 14 годам лишения свободыВ Москве террористов ИГ* приговорили к 14 годам лишения свободыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Боевики ИГ*, которые спланировали несколько терактов в Москве в 2018 году, получили от 14 до 19 лет колонии строгого режима.

- В 2018 году суд признал Бабаева М.С., Джанатлиева Ш.М., Махадалиева Н.Е., Газимагомедова Х.А., Тукиева З.М. виновными в совершении преступления, - прокомментировали в ФСБ.

Террористов приговорили к различным срокам лишения свободы, от 14 до 19 лет. Боевики будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году ФСБ задержала более 230 террористов в России. В ходе спецопераций удалось нейтрализовать 10 главарей бандгрупп. Помимо этого, были предотвращены террористические акты на Северном Кавказе и ликвидированы 37 террористических ячеек в стране. Боевики намеревались устроить взрывы в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставрополье.

*запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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