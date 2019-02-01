2019-02-01T11:52:37+03:00
Общество

Из Третьяковской галереи уволили смотрительницу, из зала которой украли картину Куинджи

По словам руководства Третьяковки, в момент похищения женщина "не собралась и не выполнила служебные обязанности"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Из Третьяковской галереи уволили смотрительницу, из зала которой украли картину КуинджиИз Третьяковской галереи уволили смотрительницу, из зала которой украли картину КуинджиФото: Евгения КОРОБКОВА
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Смотритель Третьяковской галереи, которая находилась на смене в день похищения картины Куинджи, уволилась по собственному желанию.

В Третьяковке объяснили, что из-за особенностей характера сотрудница "не собралась и не выполнила служебные обязанности".

- Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может, - подытожило руководство Третьяковской галереи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 27 января этого года из Третьяковской галереи на глазах посетителей неизвестный украл картину Куинджи. Мужчина подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся.

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину. В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи.

Позже пойманный похититель картины Куинджи признался, что собирался вернуть полотно обратно. Денис Чуприков признался правозащитникам, что сам не понял, зачем взял эту картину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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