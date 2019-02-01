2019-02-01T11:44:26+03:00
Наука

Загадочный древний мегаполис обнаружили в ЮАР

Город был скрыт от человечества около 200 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Археологи обнаружили развалены древнего мегаполисаАрхеологи обнаружили развалены древнего мегаполисаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скопление хижин на окраине столицы ЮАР Йоханнесбурга оказалось частью древнего крупного мегаполиса, покинутого людьми около 200 лет назад. К такому заключению пришли местные ученые из Витватерсрандского университета. Специалистам удалось восстановить с помощью технологии LIDAR истинный облик поселения.

Исследователи выяснили, что ранее на месте развалин был крупный город, который получил название Квененг. По подсчетам специалистов здесь было не менее 800 дворов.

При этом в центре поселения было две крупнейшие площади того времени около десяти тысяч квадратных метров каждая. Археологи полагают, что здесь местные жители содержал большое количество скота, передает телеканал «360».

Всего в городе, по подсчетам специалистов, обитало около десяти тысяч жителей, что по тем временам очень много. Квененг существовал примерно с XV века, а в XIX веке местные жители покинули его и на протяжении твух сотен лет населенный пункт был скрыт от человечества, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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