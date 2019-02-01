Суд арестовал отца сенатора Арушукова и еще четверых фигурантов уголовного дела

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-01T11:47:39+03:00

По факту хищения 30 миллиардов задержаны пять человек. Фото: Следственный комитет России

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Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Вместе с отцом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова под стражу взяты еще четыре фигуранта уголовного дела о хищениях природного газа ПАО «Газпром» - Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травин.

«Следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России в 11 городах проведено свыше 40 обысков по данному уголовному делу», - сообщает ведомство.

Под стражей фигуранты громкого уголовного дела будут находиться как минимум до 30 марта.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Рауля Арашукова меру пресечения в виде ареста до 30 марта», - сказала судья Елена Ленская.

Как известно, отец сенатора отрицает свою вину. Он заявил, что кроме поощрение по службе, у него ничего нет. Его адвокаты уже заявили на давление, оказываемого на их подзащитного.

«Это вопиющий случай, якобы за грехи сына пытаются наказать и отца. Прошу суд избрать меру пресечения в виде залога или домашнего ареста», - отметил юрист Арушукова-старшего.

Напомним, сенатора задержали в Москве во время заседания в СФ 30 января. Его подозревают в убийствах двух политических деятелей в КЧР, совершенных в 2010 году. Коллеги лишили Рауфу Арушукова статуса неприкосновенности и дали добро на привлечение его в качестве обвиняемого. Позже в Санкт-Петербурге задержали его отца.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689323" frameborder="0"></iframe> Обыски по делу сенатора Арашукова.

ИСТОЧНИК KP.RU