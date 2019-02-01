В США продолжает расти число жертв аномальных морозов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-01T12:03:53+03:00

В США жителей просят находиться на улице не более 10 минут Фото: REUTERS

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Полярный вихрь и аномальные морозы в Соединенных Штатах Америки унесли жизни более 20 человек. Неподготовленные к столь суровым условиям американцы с трудом подстраиваются под изменившуюся погоду.

Отмечается, что сильнейший мороз держится на территории Среднего Запада от Северной Дакоты до Миссури и Огайо. В этих регионах закрыты школы и университеты. Здесь не работают магазины, госучреждения и крупнейшие предприятия. Аэропорты и вокзалы в городах закрыты.

Местные власти обратились к жителям с предупреждением не находиться на улице дольше 10 минут. Кроме того американцев просят не устанавливать температуру батарей в квартирах выше 18 градусов. Это должно помочь сэкономить энергию, которой в суровых условиях катастрофически не хватает, пишет сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что аномалия в США привлекла внимание туристов. Огромное количество путешественников ежедневно приезжает посмотреть на замерзший Ниагарский водопад. Редкое природное явление заключается в том, что капли, разбрызгиваемые водопадом, замерзают прямо в воздухе и оседают на камнях. Создавая эффект ледяной скульптуры, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU