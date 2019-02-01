В США более 20 человек погибли из-за аномальных холодов
На Среднем Западе США в результате аномальных холодов со снегопадами погиб 21 человек.
Число погибших превысило 20 человек после того, как девять новых случаев были зарегистрированы в Чикаго.
Среди погибших в результате аномальных холодов четверо мужчин, которые были обнаружены замерзшими рядом со своим домами в штатах Иллинойс, Висконсин и Мичиган. Шесть человек стали жертвами крупных ДТП, вызванных погодными условиями в штате Айова. В Милуоке женщина замерзла в своей квартире после поломки термостата, сообщает Reuters.
К слову, самая низкая в четверг температура зарегистрирована в Интернэшнл-Фоллс (штат Миннесота) - минус 42,8 градуса.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что морозы на Среднем Западе США бьют рекорды и опускаются до минус 50. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер призвал местных жителей находиться на воздухе не дольше 10-15 минут, чтобы избежать обморожений.
В США сейчас холоднее, чем в Антарктиде.Средний Запад США замерзает. Железнодорожники поджигают рельсы, закрыты школы, отменены авиарейсы...
ИСТОЧНИК KP.RU