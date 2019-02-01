2019-02-01T13:02:53+03:00
Происшествия

У 27-этажного здания Гидропроекта под тяжестью снега рухнул козырек

Скорее всего, конструкция не выдержала веса мокрого снега и льда [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Козырек рухнул под тяжестью снега. ФОТО: стоп-кадр с видеоКозырек рухнул под тяжестью снега. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Огромные залежи мокрого снега, который превращается в лед на морозе, привели к обрушению козырька у здания Гидропроекта в Москве. Все произошло 1 февраля в 3 часа ночи, только из-за того, что ЧП случилось в такое время, обошлось без жертв.

Пока точно причины обрушения не указываются, но, скорее всего, конструкция не выдержала тяжести снега. Представитель собственника здания, где рухнул козырек, Сергей Катков рассказал телеканалу Москва 24 о случившемся.

Накануне рабочие чистили снег с крыши и заметили, что конструкция шатается. Опасную зону на всякий случай огородили, и на всякий случай огородили потенциально опасную зону.

- Специалисты залезли и начали осматривать козырек. Видимо, еще сыграл вес тех, кто по ней ходил. Все – конструкция не выдержала, – рассказывает Катков.

Здание Гидропроекта расположено на Волоколамском шоссе. Разбор завалов займет не менее суток, сообщает телеканал «360».

В Москве обрушился козырёк над центральным входом в здание института Гидропроект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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