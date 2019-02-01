2019-02-01T12:51:01+03:00
Общество

МИД РФ предупредил находящихся в Мехико россиян об акциях протеста 2 февраля

В ведомстве попросили российских туристов избегать мест скопления людей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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МИД РФ предупредил находящихся в Мехико россиян об акциях протеста 2 февраляМИД РФ предупредил находящихся в Мехико россиян об акциях протеста 2 февраляФото: REUTERS
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МИД РФ рекомендовал находящимся в Мехико российским туристам избегать мест скопления людей 2 февраля. Это предупреждение ссвязано с запланированными акциями протеста.

- 2 февраля планируются общественные протестные акции в городе Мехико. Демонстранты соберутся в 15:00 рядом с памятником Матери и пройдут маршем к площади Сокало, - отметили в Департаменте Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мексика не заключала с США никаких договоренностей по мигрантам. В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что власти латиноамериканской страны согласились оставить беженцев на своей территории.

«Мексика не будет платить за эту гребаную стену!»: Бывший мексиканский лидер в начале января записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу. Политик даже поговорил с американским коллегой по-русски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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